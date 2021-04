Befesa Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Befesa nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Industrie-Recycler habe ein starkes operatives Quartalsergebnis (Ebitda) vorgelegt, schrieb Analyst Oscar Val Mas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es habe deutlich über der Konsensschätzung und auch über seiner eigenen Schätzung gelegen. Er verwies zudem auf das von Befesa erstmals ausgegebene Ebitda-Jahresziel sowie das Dividendenziel 2021. Letzteres liege am oberen Ende der zu den Jahreszahlen 2020 bekannt gegebenen Spanne./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 07:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 07:08 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.