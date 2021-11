NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen von 125 auf 113 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe etwas enttäuscht sowie einen vorsichtigen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben und damit das Vertrauen der Anleger weiter untergraben, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings gewönnen die Hamburger Marktanteile./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / 14:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.