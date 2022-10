HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Buy" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Beiersdorf bleibe der aussichtsreichste Wert im Bereich der Konsumgüter, schrieb Analyst James Targett in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das Unternehmen habe die stärkste Bilanz im Sektor. Der Bewertungsabschlag im Vergleich zu L'Oreal betrage derweil über 20 Prozent./mf/gl



