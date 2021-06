FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 92 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Steigende Covid-19-Impfquoten ließen eine sukzessive Verbesserung der Nachfragesituation in den Bereichen Sonnenschutz und Luxushautpflege erwarten, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe gute Chancen, dass der Vorstand die Margenprognose für das Jahr 2021 anheben werde./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / 11:01 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 13:44 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.