FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen und zurückgezogener Unternehmensprognose für 2020 von 98 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Konsumgüterherstellers sei schwächer als erwartet verlaufen, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts. Nach schwachen Resultaten der Konkurrenz sei dies keine Überraschung, aber das Ausmaß des Rücksetzers in der Consumer-Sparte verheiße für das Erreichen der Margenziele nichts Gutes. Die Experten kürzten ihre Schätzungen./ajx/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.