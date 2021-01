NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf vor Zahlen von 91 auf 94 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. An ihren Schätzungen für das Schlussquartal 2020 ändere sich kaum etwas, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Montag vorliegenden Studie. Für 2021 habe sie ihre Umsatzprognose auf vergleichbarer Basis angehoben, doch die Zusammensetzung der Margen der einzelnen Geschäftsbereiche und Währungseffekte wirkten sich leicht negativ auf die Ergebnisse aus. Die mittelfristigen Ziele des Konsumgüterkonzerns blieben eine Herausforderung. Derweil liege der Bewertungsabschlag der Aktie zur Branche weiter nahe seinem historischen Höchstwert. Das neue Kursziel begründete Wylenzek mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./gl/la



