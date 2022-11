FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 117 Euro je Aktie belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit dem Umsatz im dritten Quartal die Markterwartungen in beiden Unternehmensbereichen übertroffen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Wachstum dürfte sowohl auf Preiserhöhungen als auch auf Mengensteigerungen zurückzuführen sein. Die Nivea-Strategie zahle sich aus./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / 16:22 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2022 / 16:47 / MEZ





