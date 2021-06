NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf vor Zahlen von 90 auf 105 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Im zweiten Quartal dürften weiter anspringende Umsätze der Klebstoffsparte Tesa erneut das Wachstum angetrieben haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Konsumgütergeschäft beschleunige sich derweil ausgehend von einer niedrigen Vergleichsbasis. Sie erhöhte ihre bereinigte Gewinnschätzung und berücksichtigte im Kursziel auch eine höhere Bewertung anderer Branchentitel./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2021 / 08:16 / BST

