NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Marktdaten des Marktforschers Nielsen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der US-Lebensmittelmarkt sei in den vier Wochen bis zum 26. Dezember weiter auf erhöhtem Niveau gewachsen, im Bereich Haushalts- und Körperpflegeprodukte (HPC) habe es nach einiger Zeit aber wieder einen Rückgang gegeben, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beiersdorf verspüre beim Marktanteil deutliche Besserung seit der frühen Pandemie-Phase, bleibe aber auf dem absteigenden Ast./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2021 / 08:43 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.