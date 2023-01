NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne passte sein Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern an die jüngsten Währungsentwicklungen und die Auswirkungen der höheren Zinsen auf die Nettofinanzierungskosten an. Bei den meisten Sektorunternehmen führe dies zu beträchtlichen Prognosekürzungen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte den Märkten zwar bekannt sein, könne aber dennoch die Stimmung belasten./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 21:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / 04:59 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.