NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Beiersdorf nach Jahreszahlen des Konsumgüterherstellers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Beim organischen Umsatzwachstum hätten nur L'Oreal und Lindt marginal besser abgeschnitten, und der diesbezügliche Ausblick - obwohl konservativ - falle nur bei Lindt und Nestle höher aus, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die 2023 angestrebte Margenverbesserung werte er positiv. Es mache aber keinen Sinn, haufenweise Geld in weitere Zukäufe zu stecken, wenn die Aktionäre in den nächsten 20 Jahren keine höheren Dividenden erhielten./gl/edh



