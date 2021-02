LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 110 auf 104 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der gesenkte Margenausblick des Konsumgüterkonzerns sei einmal mehr eine Enttäuschung gewesen, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen habe er daher gesenkt. Dagegen sei die Entwicklung der Marktanteile von Beiersdorf erbaulich. Der Experte sieht vor diesem Hintergrund einen attraktiven Einstiegspunkt in die Aktie./mf/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 04:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.