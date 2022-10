LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Die Unternehmen dürften die Verkaufspreise im abgelaufenen Quartal deutlich angehoben haben, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Herstellern von Haushaltswaren und Körperpflegemitteln. Gleichzeitig dürften die Konsumenten aber - vor allem in Europa - zunehmend genauer auf ihre Ausgaben achten. Insgesamt erscheine die Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal begrenzt, was steigenden Unternehmensprognosen für 2022 weitgehend im Weg stehen dürfte./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.