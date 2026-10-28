Beiersdorf Aktie

79,94EUR -0,46EUR -0,57%
Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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28.10.2026 07:27:32

Beiersdorf Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 73 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Gegenwind für die Marke Nivea halte an, schrieb Olivier Nicolai am Dienstagabend in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Für 2027 sieht er Margenunsicherheit. Das etwas höhere Kursziel resultiert aus dem weiter in die Zukiunft verschobenen Bewertungszeitraum./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
80,90 € 		Abst. Kursziel*:
-8,53%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
79,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,43%
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

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07:34 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:27 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
27.10.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 80,34 -0,07% Beiersdorf AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:44 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
09:31 Symrise Market-Perform Bernstein Research
09:14 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
09:13 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
09:11 UBS Outperform RBC Capital Markets
09:05 Ryanair Underperform Oddo BHF
08:59 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:55 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08:23 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
08:17 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:17 Santander Outperform RBC Capital Markets
08:04 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:52 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
07:34 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
07:29 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:29 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
07:29 RELX Outperform Bernstein Research
07:28 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:25 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
06:55 Boeing Outperform RBC Capital Markets
06:48 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
06:47 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06:40 Merck Equal Weight Barclays Capital
06:36 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:36 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.10.26 AMD Outperform Bernstein Research
27.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
27.10.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
27.10.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
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