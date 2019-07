ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf vor den Quartalszahlen von 86 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Den Schritt begründete Analystin Pinar Ergun in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit höheren Bewertungen im Sektor sowie neuen Prognosen für den Konsumgüterkonzern. Sie senkte ihre Annahmen für die Kosmetiksparte unter anderem auch wegen ungünstiger Wetterbedingungen. Ihre Prognosen für die Klebstoffsparte Tesa hob sie an. Die jüngste Aufwertung der Aktie hält die Expertin aber für übertrieben, denn die Probleme der Hamburger seien noch nicht gelöst./tav/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 02:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.