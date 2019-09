ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 94 auf 96 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Die Marke La Prairie wachse weiter stark, was die Aktien kurzfristig stützen könnte, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er hat allerdings Zweifel, dass die Investitionen der Hamburger ausreichen, um Versäumnisse der Vergangenheit in den Schwellenländern und in der Digitalisierung auszugleichen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2019 / 05:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.