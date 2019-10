HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Beiersdorf mit "Sell" und einem Kursziel von 97 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Konsumgüterhersteller nähere sich dem Ende seiner derzeitigen Wachstumsphase, was sich in einem abnehmenden Umsatzwachstum aus eigener Kraft niederschlagen sollte, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die zwischen 2021 und 2023 angestrebten operativen Margensteigerungen dürften schwer zu erreichen sein. Auch angesichts des vergleichsweise guten Laufs der Aktie in den vergangenen sechs Monaten böten andere Branchentitel bessere Investitionschancen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 15:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.