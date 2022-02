NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 82 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Marke Eucerin des Konsumgüterkonzerns habe von der rasanten Bedeutungszunahme für dermatologische Pflegeprodukte profitiert, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zuletzt sei deren Marktanteil aber leicht zurückgegangen, und eine Analyse der sozialen Medien zeige, dass sie die Begeisterung der Konsumenten nachlasse./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2022 / 17:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2022 / 00:45 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.