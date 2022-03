NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Jahreszahlen sowie einem Ausblick auf 2022 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe das Jahr 2021 solide abgeschlossen, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da die Investoren vor der Veröffentlichung etwas nervös gewesen schienen, dürften die Zahlen nun gut ankommen. Der Ausblick auf unveränderte Margen im laufenden Jahr schätzt Letheren zudem ebenfalls ein wenig positiv ein. Allerdings glaube sie, Beiersdorf priorisiere den Schutz der Margen, statt in seine Marken zu reinvestieren./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 02:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2022 / 02:26 / ET



