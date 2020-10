HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Bertrandt vor Zahlen von 45 auf 41,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsätze des Ingenieursdienstleisters dürften im Rahmen der anstehenden Quartalszahlen deutlich gesunken sein, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Einmalige Belastungen sollten zudem auf die Ergebnisse gedrückt haben. An den mittel- bis langfristigen Wachstumsaussichten gebe es bislang aber nichts zu rütteln./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.