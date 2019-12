FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bertrandt von 50 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Ausblick des Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 sei eher konservativ, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies dürfte der anhaltend hohen Unsicherheit sowie der Tatsache geschuldet sein, dass Bertrandt in den letzten Jahren mehrfach seine eigenen Annahmen im Jahresverlauf reduzieren musste./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2019 / 09:36 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2019 / 10:12 / MEZ



