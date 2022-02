HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bertrandt von 50 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ingenieursdienstleister im Automobilbereich seien nicht immun gegen eine rückläufige Autoproduktion, schrieb die ab sofort zuständige Analystin Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sie sollten zwar dank des Trends zur Elektromobilität von der Auslagerung von Forschung und Entwicklung durch die Hersteller profitieren, doch das Wachstum sollte unter dem der Vergangenheit bleiben. Dazu bleibe das Preisumfeld schwierig, während die steigenden Löhne an der Profitabilität nagten. Steilen rechnet zudem mit einer wachsenden Zahl von Wettbewerbern von außerhalb der traditionellen Autobranche./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2022 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.