NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beyond Meat nach Zahlen von 100 auf 106 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das dritte Quartal sei für den Fleischersatz-Spezialisten solide verlaufen, auf den Kurs wirke sich nun aber vor allem die auslaufende Haltefrist für die Aktionäre nach dem Börsengang aus, schrieb Analystin Alexia Howard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Fraglich sei nun, wie sehr die Aktie dadurch unter Druck gerate. Ein weiterer Ausverkauf der Aktien könne das Profil von Chancen und Risiken zum Positiven verschieben./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 01:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.