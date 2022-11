ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Beyond Meat nach detaillierten Quartalszahlen des Fleischersatzherstellers von 13 auf 12 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate hätten weitgehend den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Cody Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kosten seien aber höher als erwartet ausgefallen. Er weitete seine Verlustprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024 aus./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 02:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2022 / 02:36 / GMT



