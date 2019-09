LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Papiere von Beyond Meat mit "Overweight" und einem Kursziel von 185 US-Dollar aufgenommen. Abgesehen von dem Wirbel um Beyond Meat sei der Nahrungsmittelproduzent gut positioniert, um sich einen großen Anteil des Marktes für alternative Ernährung zu sichern, schrieb Analyst Benjamin Theurer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Innerhalb einer Dekade traut er diesem Markt zu, auf einen Zehn-Prozent-Anteil der globalen Fleischindustrie anzuwachsen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2019 / 21:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2019 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.