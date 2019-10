NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beyond Meat nach Zahlen von 189 auf 138 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Ken Goldman kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Wachstumsschätzungen für den Hersteller veganer Burger ab 2025. Er glaubt weiter an die Story, plant aber nun mit steten Umsatzsteigerungen anstelle einer Beschleunigung. Die Papiere hält Goldman für unterbewertet./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 02:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 02:07 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.