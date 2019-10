LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beyond Meat nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Das dritte Quartal des Fleischersatz-Spezialisten sei stark und besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Benjamin Theurer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht aber davon aus, dass die Aktie im Zuge der nun auslaufenden Haltefrist nach dem Börsengang unter Druck bleibt./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 02:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 02:53 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.