ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BHP Group von 2100 auf 2200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Ansicht über den Kohlemarkt sei nun etwas positiver als bisher, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Strukturell bedingt höhere Kohlepreise sollten den kurz- und mittelfristigen Druck bei Eisenerz lindern. Er bleibe aber insgesamt zurückhaltend, denn der Bergbaukonzern könnte im Zuge der Bemühungen um die Reduzierung der CO2-Emissionen womöglich komplett aus dem Kohlegeschäft aussteigen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 04:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.