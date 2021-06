NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BHP Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Auf Basis höherer Preisprognosen für Brent-Öl habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) für den Rohstoffkonzern in den kommenden drei Jahren um bis zu vier Prozent angehoben, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht zudem Potenzial für die Veräußerung von Geschäftstätigkeiten zur Wachstumssteigerung des Unternehmensportfolios./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2021 / 04:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2021 / 04:33 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.