NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BHP Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2210 Pence belassen. Nach dem Kursverfall seit August sei er für die Aktien der in Europa notierten Bergbaukonzerne nun sehr optimistisch gestimmt, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. BHP und Rio Tinto zeichneten sich zusätzlich durch relativ hohe Dividendenrenditen von rund 8 Prozent aus./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 00:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2020 / 00:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.