NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BHP Group auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Dass das Aufsichtsgremium des Bergbaukonzerns der Vereinfachung der Unternehmensstruktur durch die Abschaffung der doppelten Börsennotierung in Australien und Großbritannien zugestimmt habe, sei erwartet worden, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. BHP dürfte auch optimistisch sein, die nötige 75-prozentige Mehrheit des Aktienkapitals hinter sich zu bringen./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / 07:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2021 / 07:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.