FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bilfinger nach Zahlen von 36 auf 37 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Industriedienstleister habe nach einem insgesamt starken zweiten Quartal den Ausblick angehoben, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Entscheidung, mit dem Erlös aus dem Verkauf der Beteiligung an Apleona vorzeitig Schulden zu tilgen, Aktienrückkäufe zu tätigen, eine Sonderdividende zu zahlen und ihn für das eigene Wachstum zu verwenden, sei ein starkes Bekenntnis des Großaktionärs Cevian zu Bilfinger./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 15:44 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 15:54 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.