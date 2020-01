ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 27,50 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Gregor Kuglitsch macht sein Kursziel für den Industriedienstleister ab sofort an seinen Schätzungen für das Jahr 2021 fest, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Er bereinigte außerdem sein Bewertungsmodell um einen Sondereffekt bei der Bilanzierung von Leasingverbindlichkeiten. Die Endmärkte entwickelten sich zwar eher träge, doch könnte der Konzern durch Sparmaßnahmen die Margen steigern./tih/mis



