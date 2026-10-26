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WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
BioNTech (ADRs) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Biontech anlässlich eines Fachkongresses auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Die vorgestellten Daten zu einer klinisch getesteten Kombination aus einem bispezifischen Antikörper und einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat bei Lungenkrebs seien beeindruckend, schrieb David Dai in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Diese Kombination zeige bei sogenannten soliden Tumoren eine beeindruckende Wirksamkeit bei gleichzeitig einwandfreiem Sicherheitsprofil./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 03:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 135,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 87,53
|
Abst. Kursziel*:
54,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 87,32
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,60%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
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