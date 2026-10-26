ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Biontech anlässlich eines Fachkongresses auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Die vorgestellten Daten zu einer klinisch getesteten Kombination aus einem bispezifischen Antikörper und einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat bei Lungenkrebs seien beeindruckend, schrieb David Dai in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Diese Kombination zeige bei sogenannten soliden Tumoren eine beeindruckende Wirksamkeit bei gleichzeitig einwandfreiem Sicherheitsprofil./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 03:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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