BioNTech Aktie
|77,80EUR
|0,25EUR
|0,32%
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
BioNTech (ADRs) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 138 US-Dollar auf "Buy" belassen. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis je Aktie hätten die jeweiligen Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Akash Tewari in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Mit Blick voraus hänge das Aufwärtspotenzial für den Kurs wohl vor allem vom Onkologie-Hoffnungsträger Pumitamig ab./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 138,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 86,92
|
Abst. Kursziel*:
58,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 86,92
|
Abst. Kursziel aktuell:
58,77%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|07:43
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|07.10.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|07:43
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|07.10.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|07:43
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|07.10.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|16.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BioNTech Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BioNTech (ADRs)
|77,85
|0,39%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:55
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:51
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG