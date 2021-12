HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech mit Blick auf die neue Virusvariante Omikron auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Erste Labordaten belegten eine gute Wirksamkeit des mit Pfizer entwickelten Impfstoffs gegen die Variante bei Verabreichung einer dritten Impfung, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit nähmen die Sorgen um die Wirksamkeit des Vakzins ab. Omikron scheine ansteckender zu sein als die bisherigen Varianten, aber weniger aggressiv./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 17:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



