NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Biontech nach Zahlen zum vierten Quartal von 90 auf 104 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. "Die Rettung der Welt hat eindeutig ihre Vorteile", kommentierte Analyst Cory Kasimov in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtige Kennziffern seien besser als erwartet gewesen. Das Unternehmen werde in naher Zukunft sicherlich die finanziellen Vorteile genießen und dies zu Recht. Er stelle aber weiterhin die Frage, wie nachhaltig sich dies in den folgenden Jahren entwickele, wenn weitaus mehr Impfstoffe auf dem Markt seien werden und die Pandemie hoffentlich unter Kontrolle sei./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 20:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2021 / 20:10 / EDT



