NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Biontech mit "Neutral" und einem Kursziel von 106 US-Dollar wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Mainzer Pharmakonzerns könnten sich kurzfristig in einer engen Spanne bewegen, da der Markt mit den Unsicherheiten bezüglich der langfristigen Nachfrage nach Corona-Impfstoffen und dem Wert der Produkt-Pipeline zurechtkommen müsse, schrieb Analystin Jessica Fye in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Da die Schätzungen für die Corona-Impfstoffe kein Aufwärtspotenzial beinhalteten, bräuchte es für einen positiveren Blick auf die Aktie mehr sichtbare Erfolge in der Produkt-Pipeline./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 20:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 00:15 / EDT





