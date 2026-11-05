BMW Aktie
|60,88EUR
|0,06EUR
|0,10%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW nach einer Senkung der Unternehmensziele für 2026 von 71 auf 66 Euro gesenkt, die Einstufung angesichts des Kurspotenzials aber auf "Buy" belassen. Der Fokus habe weniger auf den aktuellen Geschäftszahlen gelegen, sondern vielmehr auf den weiteren Restrukturierungsmaßnahmen des Konzerns und darauf, ob dies nun ein letztes Reinen-Tisch-Machen sei vor einer Geschäftserholung, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Leider habe die Telefonkonferenz mit dem Management nur für begrenzte Vorhersagbarkeit für 2027 gesorgt, was auf den anstehenden Roadshows ein wesentliches Thema sein dürfte./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60,00 €
|
Abst. Kursziel*:
10,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,41%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
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|Barclays Capital
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|15.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|60,98
|0,26%
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|Fresenius Buy
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|12:28
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Fraport Hold
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|Wolters Kluwer Buy
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|Vonovia Buy
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|12:24
|Rheinmetall Outperform
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|12:24
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|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:23
|JCDecaux Buy
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|12:22
|Heidelberg Materials Buy
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|12:22
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|12:17
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|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|RENK Overweight
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|Diageo Neutral
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|11:41
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|AUTO1 Buy
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|11:38
|Philips Hold
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|11:35
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|Jefferies & Company Inc.
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|Commerzbank Sector Perform
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|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
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|10:07
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|09:25
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