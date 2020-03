FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BMW von 90 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Coronavirus treffe den Autobauer hart, aber immerhin versuchten die Bayern die Auswirkungen im Gegensatz zu anderen Herstellern bereits zu quantifizieren, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Reduzierung des Schadstoff-Ausstoßes schneide BMW überdurchschnittlich gut ab, weshalb er weiter zum Kauf rate./ajx/tih



