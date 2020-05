FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Ob die Autonachfrage von einem durch die Corona-Krise ausgelösten Trend hin zu mehr Individualität und weniger ÖPNV-Nutzung nachhaltig profitieren kann, müsse sich erst noch zeigen, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Freitag vorliegenden Studie. Derweil gebe es in China erste positive Anzeichen einer wieder anziehenden Nachfrage, während es in anderen Regionen aktuell noch eher trübe aussehe./mis/tih



