NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Entgegen des Narrativs komme der Autobauer mit seinen batteriebetriebenen Fahrzeugen gut voran, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim Absatz habe er im ersten Halbjahr in diesem Bereich besser abgeschnitten als seine Wettbewerber im Premiumsegment. Trotz der gesamtwirtschaftlichen Hürden sehe BMW starke Endmärkte in Nordamerika und China./jcf/ajx



