FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW nach einer Modellpräsentation von 130 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Es sei bekannt, dass BMW in puncto Elektroantrieb und -software Nachzügler sei, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach der Präsentation der "Neuen Klasse" von BMW könne sich die Einstellung am Markt allerdings ändern. So könnte sich das Modell i7 besser verkaufen als der EQS des Konkurrenten Mercedes-Benz. Trotz des niedrigeren Kursziels nahm Rokossa die Aktien wieder auf die Liste der "Top Picks"./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.