LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum ersten Quartal von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Autobauer sei mit einem gesunden Preis- und Produktmix und dank der Konsolidierung von BMW Brilliance Automotive robust in das Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Corona-Probleme in China könnten das zweite Quartal prägen. Er bleibe aber zuversichtlich, dass BMW die diesjährigen Ziele erfüllen kann./tih/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 12:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2022 / 12:27 / GMT



