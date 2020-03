HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für BMW nach Zahlen für 2019 von 47 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. "Die Coronavirus-Krise dominiert alles. Kommen nach der Krise Fusionen?", titelte Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während die Automobil-Konzerne schon infolge der Handelskonflikte sowie der Zukunftsthemen Elektromobilität und Autonomes Fahren unter Druck stünden, präge nun extrem die Coronavirus-Pandemie. Nach der Krise könnte die Automobilwelt infolge einer Konsolidierung eine andere sein. Gut möglich, dass BMW dann näher an Daimler heranrücke oder gar eine Fusion erfolge. Es bleibe die Hoffnung, dass der Höhepunkt der weltweiten Krise spätestens im Sommer erreicht ist. Da niemand das Ausmaß der Krise abschätzen könne, seien Umsatz-und Gewinnschätzungen für 2020 und 2021 Stochern im Nebel./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 10:14 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 10:17 / MEZ





