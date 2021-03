HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für BMW nach Zahlen für 2020 von 77 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. BMW habe der Corona-Pandemie getrotzt und noch recht starke Ergebnisse erzielt, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Premium geht in der Pandemie besser als Masse", urteilte der Automobilexperte. Mit dem Hochfahren des Elektroauto-Angebotes sollte BMW zudem sukzessive zu Tesla aufschließen können./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 10:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



