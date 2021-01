NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Eckdaten für 2020 auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der freie Barmittelzufluss (Free Cashflow) und insbesondere die Gewinnkennziffern der Finanzierungssparte hätten positiv überrascht, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letztere habe von einem unerwartet guten Remarketing-Geschäft profitiert./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2021 / 14:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2021 / 14:47 / ET



