FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW von 90 auf 51 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autobauer erwarte nun wegen des Coronavirus einen deutlichen Ergebnisrückgang, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. BMW könne sich zwar von der allgemeinen Entwicklung wohl kaum abkoppeln, er sehe aber weiterhin leichte Wettbewerbsvorteile bei den Themen E-Mobilität und Nachhaltigkeit. In seinem Modell bezog er nun einen 20-prozentigen Virusabschlag ein./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 14:38 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2020 / 14:52 / MEZ



