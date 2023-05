FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von BMW von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Michael Punzet sieht in Bezug auf den technologie-offenen Ansatz sowie der Wahlmöglichkeit des Kunden beim Thema E-Mobilität weiterhin einen strategischen Wettbewerbsvorteil auf Seiten von BMW. Zudem sollte der Kurs vom laufenden beziehungsweise dem angekündigten zweiten Aktienrückkaufprogramm profitieren, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach dem Bericht für das erste Quartal habe er seine operativen Annahmen, insbesondere für das Segment Automobile, nach oben angepasst./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / 10:39 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2023 / 11:02 / MESZ





