NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 67 auf 73 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Gewinne dürften in diesem Jahr schwach ausfallen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Studie. Was die Einhaltung von CO2-Vorgaben anbelangt, sei der Konzern seiner Ansicht nach aber gut vorbereitet. Die entstehenden Kosten könne er etwa durch eine verbesserte Effizienz abfedern./kro/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 04:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



